Названы сроки поставки первых отечественных морских дронов для применения на СВО

Глава KMZ: в России начали производить первые морские дроны для нужд МО РФ

До конца 2023 года Минобороны России получит первые отечественные морские дроны, которые будут испытаны в зоне спецоперации. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости управляющий директор холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (KMZ) Михаил Даниленко.

По его словам, с Минобороны оговорена поставка первых десяти единиц, которые должны направить на фронт до конца года.

«Это будет первая опытная партия, которую испытают в зоне специальной военной операции», — отметил Даниленко.

Экспериментальные безэкипажные катера способны разгоняться до 80 километров в час и нести взрывчатку весом до 600 килограммов, преодолевая более 200 километров. Также морские дроны смогут работать в качестве платформы для воздушных беспилотников и антидронов.

В сентябре стало известно, что KMZ обсуждает с Минобороны возможность закупки для Военно-морского флота универсальных безэкипажных катеров на базе платформы типа «Визир».