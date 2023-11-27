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10:02, 27 ноября 2023Наука и техника

Названы сроки поставки первых отечественных морских дронов для применения на СВО

Глава KMZ: в России начали производить первые морские дроны для нужд МО РФ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: MASHNEWS. Новости промышленности / YouTube

До конца 2023 года Минобороны России получит первые отечественные морские дроны, которые будут испытаны в зоне спецоперации. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости управляющий директор холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (KMZ) Михаил Даниленко.

По его словам, с Минобороны оговорена поставка первых десяти единиц, которые должны направить на фронт до конца года.
«Это будет первая опытная партия, которую испытают в зоне специальной военной операции», — отметил Даниленко.

Экспериментальные безэкипажные катера способны разгоняться до 80 километров в час и нести взрывчатку весом до 600 килограммов, преодолевая более 200 километров. Также морские дроны смогут работать в качестве платформы для воздушных беспилотников и антидронов.

В сентябре стало известно, что KMZ обсуждает с Минобороны возможность закупки для Военно-морского флота универсальных безэкипажных катеров на базе платформы типа «Визир».

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      Варвара Кошечкина
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