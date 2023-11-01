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09:46, 1 ноября 2023Наука и техника

У ВС России появятся спецдивизионы речных штурмовых катеров

«Известия»: у ВС России появятся спецдивизионы речных штурмовых катеров

Фото: Мурад Багандов / РИА Новости

У Вооруженных сил (ВС) России появятся специальные дивизионы речных штурмовых катеров. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны сообщают «Известия».

В рамках эксперимента первый такой дивизион морской пехоты уже создан, прорабатывается вопрос создания других. В задачи новых подразделений будет входить борьба с катерами неприятеля, высадка десанта, огневое подавление вражеских сил на берегу.

Подробности об организационно-штатной структуре дивизионов и типов катеров не сообщаются. Известно лишь, что их создание будет вестись на основе полученного российскими войсками в ходе специальной военной операции опыта.

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Военный эксперт Дмитрий Болтенков напомнил, что раньше в бригадах морской пехоты существовали роты десантно-высадочных средств. «Теперь подобные подразделения решили увеличить и масштабировать. Если в бригаде будет такая рота, то в дивизии — дивизион. Такие силы будут востребованы», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что государственная корпорация «Ростех» передала Министерству обороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных комплексом дополнительной защиты из бронеэкранов и противокумулятивных решеток.

Оружие России: на страже Родины
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      Иван Потапов
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