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18:02, 3 февраля 2025Наука и техника

Для погранкатеров начали создавать российские энергоустановки

Директор КМЗ Даниленко: Для погранкатеров в РФ начали создавать энергоустановки
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Для пограничных катеров в России начали разрабатывать энергоустановки. Об этом газете Известия» рассказал управляющий директор Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) Михаил Даниленко.

«Уникальность данного проекта заключается в новом гибридном приводе с элементами электродвигателя», — сказал руководитель.

По его словам, энергоустановки получит судно на воздушной подушке «Метеор 120Р».

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В декабре Даниленко сообщил, что КМЗ изготовит более 100 катеров для силовых структур России в 2025 году.

В ноябре руководитель рассказал, что первый в серии катер специального назначения «Касатка» успешно прошел испытания.

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