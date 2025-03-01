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17:50, 1 марта 2025Из жизни

В российском регионе чучело Зимы отдали на съедение бегемоту

В Крыму чучело Зимы съел бегемот
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

В Крыму в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр чучело Зимы не сожгли, а отдали на съедение бегемоту. Об этом РИА Новости рассказал директор парка Виктор Жиленко.

1 марта в зоопарке региона проходили народные гуляния в честь Масленицы. Несмотря на праздник, руководство решило отказаться от традиции и отдало чучело бегемоту Фриде, которую посетители также знают как Морячку Соню.

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Бегемот съел сенное угощение и, как заявляет Жиленко, остался доволен вкусным подарком. «Фрида получила свой лакомый кусок на Масленицу, и таким образом не осталась без праздничного угощения», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в штате Оклахома, США, самка опоссума пробралась во двор и съела шоколадный торт. Объевшегося зверька забрали ветеринары и обнаружили, что в его организме опасно превышена концентрация свинца.

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