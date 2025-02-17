Опоссум съел чужой шоколадный торт и спас себе жизнь

В США опоссум объелся шоколадным тортом и попал в больницу

В штате Оклахома, США, самка опоссума пробралась во двор и съела шоколадный торт. Об этом пишет Forbes.

Ким Доггетт оставил шоколадный муссовый торт на столе на заднем дворе. Он объяснил, что его семья часто оставляет еду на улице зимой, когда в холодильнике мало места. Воришку обнаружил сын Доггета. Он вышел на улицу, чтобы оставить там арахисовое масло, и застал на столе опоссума рядом с остатками торта. Самка была обмазана шоколадом и тяжело дышала.

Доггеты испугались, что шоколад может быть вреден для, как они выразились, этой маленькой девочки, и обратилась в организацию по спасению диких животных Nebraska Wildlife Rehab. Ее сотрудники забрали самку, которая объелась тортом, в больницу. Там ей дали активированный уголь и провели полное обследование. Оно показало, что в организме опоссума превышена концентрация свинца. Так, любовь зверька к шоколаду спасла ему жизнь.

По словам ветеринаров, отравление свинцом часто встречается среди диких животных. Предполагается, что самка опоссума будет готова к выписке уже к концу марта. После случившегося Доггетт заявил, что больше не будет оставлять еду на улице.

Ранее сообщалось, что в США объевшийся белоголовый орлан напугал сотрудников Департамента охраны природы штата Миссури. Он никак не мог взлететь, поэтому специалисты подумали, что он ранен.

