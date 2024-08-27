Белоголовый орлан съел целого енота и не смог взлететь из-за большого живота

В США объевшаяся птица напугала сотрудников Департамента охраны природы

В США объевшийся белоголовый орлан напугал сотрудников Департамента охраны природы штата Миссури. Об этом сообщает Kansas City Star.

Хищную птицу с большим животом нашли недалеко от парка, заложенного на месте сражения при Уилсонс-Крик. Орлан никак не мог взлететь, поэтому специалисты подумали, что он ранен, и забрали на осмотр. Они сделали рентген и обнаружили, что птица недавно съела целого енота: лапа зверя была видна на получившемся снимке.

Выяснилось, что последний прием пищи и стал причиной, по которой орлан не смог подняться в воздух. «Слишком толстый, чтобы летать», — объяснили сотрудники Департамента. Они вернули птицу в дикую природу. Отмечается, что орлан улетел, как только переварил енота.

Ранее сообщалось, что белоголовый орлан в США попытался отобрать кролика у лисицы и отправил ее в сальто-мортале. Однако хищница крепко вцепилась в добычу, и орлан потерпел неудачу.