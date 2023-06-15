Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:13, 19 июня 2023Из жизни

Орел попытался отобрать у лисицы кролика и отправил ее в сальто-мортале

Белоголовый орлан в США спикировал на поймавшую кролика лису и попал на видео

Белоголовый орлан в США попытался отобрать пойманного на поле лисицей кролика и отправил хищницу в сальто-мортале, но потерпел неудачу. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание Whiskey Riff.

На записи, которую опубликовал в соцсетях фотограф Марк Смит, видна пара лисиц на заросшем травой поле, одна из которых, по всей видимости, только что поймала кролика. Животные уходят с места охоты. В этот момент над ними пролетает белоголовый орлан.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Хищная птица пикирует на лисицу и хватает когтями висящего у нее в пасти кролика. Лиса быстро ориентируется в ситуации и делает все возможное, чтобы остаться на земле и не потерять свой ужин. Орел машет крыльями и на мгновение поднимает в воздух и лису, и кролика. В следующую секунду лисица отправляется в сальто-мортале.

Сбитая с ног хищница удерживает кролика в челюстях, хотя противник значительно превосходит ее по размеру. В конце концов птица отпускает кролика и улетает, так и не сумев отобрать его.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Юта во время поездки во Флориду сняла на видео момент, как белоголовый орлан похитил акулу, которую поймал на удочку ее муж. Хищная птица отобрала улов и съела его.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине назвали единственный путь к завершению конфликта с Россией
    Финляндия урежет финансирование сотрудничающих с Россией стран
    Рита Дакота показала целлюлит на фото в купальнике
    Пленный украинский военный пожаловался на командование ВСУ
    Елена Летучая перечислила свои табу в питании
    Орел попытался отобрать у лисицы кролика и отправил ее в сальто-мортале
    Китайцы массово устремились в Москву
    Россия экстрадировала в Латвию осужденного за сбыт наркотиков латыша
    Появились доказательства наличия жидкого ядра у Марса
    Богатые страны обвинили в невыполнении договоренностей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.