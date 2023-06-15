Орел попытался отобрать у лисицы кролика и отправил ее в сальто-мортале

Белоголовый орлан в США спикировал на поймавшую кролика лису и попал на видео

Белоголовый орлан в США попытался отобрать пойманного на поле лисицей кролика и отправил хищницу в сальто-мортале, но потерпел неудачу. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание Whiskey Riff.

На записи, которую опубликовал в соцсетях фотограф Марк Смит, видна пара лисиц на заросшем травой поле, одна из которых, по всей видимости, только что поймала кролика. Животные уходят с места охоты. В этот момент над ними пролетает белоголовый орлан.

Хищная птица пикирует на лисицу и хватает когтями висящего у нее в пасти кролика. Лиса быстро ориентируется в ситуации и делает все возможное, чтобы остаться на земле и не потерять свой ужин. Орел машет крыльями и на мгновение поднимает в воздух и лису, и кролика. В следующую секунду лисица отправляется в сальто-мортале.

Сбитая с ног хищница удерживает кролика в челюстях, хотя противник значительно превосходит ее по размеру. В конце концов птица отпускает кролика и улетает, так и не сумев отобрать его.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Юта во время поездки во Флориду сняла на видео момент, как белоголовый орлан похитил акулу, которую поймал на удочку ее муж. Хищная птица отобрала улов и съела его.