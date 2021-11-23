Белоголовый орлан похитил у рыбака акулу с удочки и попал на видео

Жительница американского штата Юта во время поездки во Флориду сняла на видео момент, как белоголовый орлан похитил акулу, которую поймал на удочку ее муж. Видеозапись произошедшего женщина опубликовала в TikTok.
Аманда Риссман рассказала, что они с мужем Чедом приехали навестить родственников в округ Пинеллас. Пара отправилась на пляж, чтобы полюбоваться закатом. На пляже Чед решил проверить свои навыки рыбака, так как в этот же день получил разрешение на рыбалку.
Рыболову на удочку попалась акула. Пока американец вместе с дядей собирался освободить попавшуюся на крючок хищницу, с неба спикировал белоголовый орлан. Хищная птица отобрала улов и съела его. Аманда рассказала, что орел 20 минут поедал акулу на глазах у семьи, пока Риссманы любовались закатом.
Ранее сообщалось, что крокодил похитил улов у жительниц австралийского Дарвина и попал на видео. Рептилия успела опустошить садок и украсть всех наловленных за день крабов, после чего скрылась.