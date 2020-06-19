Надоедливый тюлень похитил улов у неопытного рыбака и попал на видео

Тюлень похитил рыбу с крючка и напугал начинающего рыболова, увидевшего животное с корабля у берегов Австралии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел, когда австралийский рыбак Уолли Харрак (Wally Harrak) учил своего друга Марко ловить рыбу. Тюлень внезапно выпрыгнул из воды, схватил улов Марко и тут же скрылся, оставив на крючке только рыбью голову. От неожиданности мужчины вскрикнули.

Харрак утверждает, что надоедливый тюлень не раз досаждал ему на рыбалке. Однажды, пытаясь избавиться от него, рыбак увел судно на другое место. Тюлень последовал за ним на расстояние трех километров и продолжил воровать рыбу.

В 2018 году СМИ обратили внимание на видео со спасением тюленя от большой белой акулы. Млекопитающее прибилось к туристической лодке и маневрировало таким образом, чтобы оставаться позади рыбы. Она так и не смогла поймать тюленя и уплыла прочь.

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