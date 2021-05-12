Крокодил украл у женщин наловленных за день крабов и попал на видео

Крокодил похитил улов у жительниц австралийского Дарвина и попал на видео. Запись происшествия опубликовал таблоид Daily Mail.

Эбони Андерсон (Ebony Anderson) и Нарита Симпсон (Narita Simpson) с друзьями рыбачили с лодки в бухте недалеко от города, когда из-под воды появился крупный крокодил и попытался утащить у женщин ловушку для крабов за поплавок.

Позже выяснилось, что рептилия успела опустошить садок и украсть всех наловленных за день крабов прежде, чем скрыться. «Ловушка была сильно потрепана, мы нашли в ней дыру, через которую он, видимо, и вытащил крабов», — прокомментировала происшествие Андерсон.

Садок был привязан к лодке, так что после нескольких попыток похитить его крокодил выпустил снасть и снова погрузился в воду.

Ранее сообщалось, что в Австралии пятиметровый крокодил запрыгнул в лодку с людьми, напал на мужчину и нанес ему легкие травмы. Инцидент произошел в национальном парке Какаду, расположенном в регионе Северная территория.