Пятиметровый крокодил запрыгнул в лодку с людьми и напал на мужчину

В Австралии на мужчину напал пятиметровый крокодил. Об этом сообщает газета Daily Telegraph.

Инцидент произошел в национальном парке Какаду, расположенном в регионе Северная территория. 24 апреля 32-летний австралиец из города Вуллонгонг, штат Новый Южный Уэльс, отправился на рыбалку с тремя друзьями. Вечером они остановили свою лодку посреди реки и стали готовить ужин.

Неожиданно из воды выскочил огромный крокодил и запрыгнул к ним на борт. По утверждению очевидцев, длина рептилии составляла не меньше пяти метров. В результате мужчина из Вуллонгонга получил легкие ранения.

В национальном парке Какаду встречаются гребнистые и австралийские узкорылые крокодилы. Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Длина узкорылого крокодила редко превышает два-три метра, причем эти хищники вырастают до таких размеров только к 25-30 годам.

В 2018 году сообщалось, что встреча рыбаков с крокодилом на реке Муррей в австралийском штате Новый Южный Уэльс попала на видео. Тогда рептилия тоже пыталась запрыгнуть в лодку с людьми.