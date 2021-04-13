Пятиметровый гребнистый крокодил схватил крупную черепаху и попал на видео

Житель австралийского штата Квинсленд снял с вертолета на видео, как пятиметровый гребнистый крокодил схватил большую черепаху. На запись с животными обратило внимание издание Daily Mail.

Брайан Барлетт (Brian Barlett) заметил гребнистого крокодила в 500 метрах от берега реки Дейнтри на севере штата.

Австралиец решил предупредить других жителей штата о том, что в реке находится крокодил, и снял рептилию на видео, которое позже опубликовал в Facebook. В подписи к видеозаписи он отметил, что в зубах у крокодила была крупная черепаха.

На записи виден истинный размер пятиметровой рептилии и ее добычи.

Местных жителей впечатлил размер гребнистого крокодила. «Было бы здорово увидеть такое с воздуха!» — отметил в комментариях один из них.

За последние 30 дней в районе Дуглас уже 12-й раз замечают крокодила.

Ранее сообщалось, что голодный крокодил вблизи австралийского города Уиндем, штат Западная Австралия, украл пойманную рыбаками акулу. Один из рыбаков снял на фото и видео, как его друг пытается отвоевать акулу у рептилии.