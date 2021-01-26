Крокодил разорвал варана на глазах у мужчины

Крокодил съел варана на глазах у посетителя заповедника Заповедник Сунгей-Булох в Сингапуре. На фотографии с рептилиями обратило внимание издание Mothership.

В субботу, 23 января, Уильям Ко (William Ko) опубликовал на странице сингапурской группы любителей природы в Facebook серию из пяти фотографий, которые он сделал в заповеднике.

На кадрах виден упитанный крокодил, который отдыхает на солнце и готовится к приему пищи. Затем неожиданно рептилия набрасывается на варана и разрывает его на куски.

На следующих фотографиях крокодил размахивает своей добычей. Кровь варана летит во все стороны. После этого хищник съедает жертву и успокаивается.

Публикация Ко стала вирусной. Пользователи Facebook поделились ею 1,8 тысячи раз. Многие выразили восхищение работой фотографа. «Вам повезло больше, чем варану», — написал один из них. «Очень редко удается увидеть крокодила в действии», — подчеркнул другой.

Ранее сообщалось, что посетитель южноафриканского национального парка Крюгера запечатлел, как 544-килограммовый крокодил-каннибал съел своего молодого собрата. Жертва отчаянно сопротивлялась и широко открывала пасть.