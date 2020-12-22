544-килограммовый крокодил-каннибал съел молодого собрата на глазах у туриста

Посетитель южноафриканского национального парка Крюгера запечатлел, как 544-килограммовый крокодил-каннибал съел своего молодого собрата. Кадры произошедшего опубликованы на сайте Daily Mail.

Нападение взрослого самца на юного произошло на глазах у 69-летнего туриста из Амстердама, фотографа Яна Баттера (Jan Butter). «Неожиданно мы увидели, как один крокодил вцепился в другого и зажал его в пасти, — рассказывает он. — Всего за минуту он усилил хватку и утащил жертву в воду, чтобы съесть. Так крокодил и уплыл со своим ужином в обнимку».

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Баттер успел сделать впечатляющие фотографии с животными. На снимках крупный крокодил лежит на берегу водоема с собратом в пасти. Жертва отчаянно сопротивлялась и широко открывала пасть. На последнем кадре огромный крокодил погружается со своей добычей под воду.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее в парке Крюгера крокодил поймал и съел детеныша гепарда, считающегося самым быстрым животным в мире. Юный самец подошел к водоему и принялся осторожно утолять жажду. Неожиданно из воды выскочил крокодил и вцепился в детеныша на глазах у его матери.