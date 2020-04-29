Схватку голодного крокодила и пяти львиц сняли на видео

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями схватки крокодила и львов. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

Автор видео, 61-летний Вернон Крессвелл (Vernon Cresswell), наблюдал за большой группой львиц с детенышами. Несколько часов назад они задрали водяного козла, наелись и теперь отдыхали неподалеку. Львиная трапеза привлекла голодного крокодила, который выполз из реки в надежде, что ему перепадут остатки их добычи.

Львята окружили крокодила и принялись играть, испытывая его рефлексы и скорость. За детенышами к реке пришли пять взрослых львиц. Когда рептилия решила дать отпор и щелкнула зубами, они бросились на нее.

«Львиные рефлексы быстрее скорости крокодила, поэтому скоро перевес был на их стороне, — пишет Крессвелл. — Крокодил почувствовал, что у него нет шансов, устремился к берегу и исчез в водоеме».

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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