Раненый гиппопотам отбился от шести львов

Видео: dailymail.co.uk

В частном заповеднике Мала-Мала в ЮАР бегемот подрался со стаей львов. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

Раненное в схватке с сородичем животное спустилось к водоему, возле которого лежали львы. На ролике видно, как они ходят вокруг бегемота, а затем нападают на него сзади. Он несколько раз пытался скинуть хищников с себя, а затем вошел в воду. Лишь после этого они отцепились от него. После того как бегемот скинул последнего льва, они больше не осмеливались его атаковать.

Ролик снял 28-летний смотритель парка Дэниел Бэйли (Daniel Bailey). Мужчина отметил, что никогда не видел ничего подобного. Он считает, что бегемот смог избежать гибели лишь благодаря тому, что рядом оказался водоем.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Крюгера, ЮАР, антилопа чудом спаслась от напавшего на нее крокодила. На записи видно, как антилопа несколько раз ударяет пресмыкающееся по морде. Крокодил ослабляет хватку, и животное спасается, но немного прихрамывает.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!