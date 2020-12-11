Крокодил поймал самое быстрое животное в мире, утащил его под воду и съел

Kruger Sightings / YouTube

В южноафриканском национальном парке Крюгера крокодил поймал и съел детеныша гепарда, считающегося самым быстрым животным в мире. Кадры с животными опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

Гид Бусани Мтшали (Busani Mtshali) проводил онлайн-экскурсию для гостей частного заповедника Phinda и заметил у водопоя самку гепарда с двумя детенышами. Он показал на видео, как юный самец подошел к водоему и принялся осторожно утолять жажду. Неожиданно из воды выскочил крокодил и вцепился в детеныша на глазах у его матери.

В считаные секунды рептилия утащила гепарда под воду и съела его. Мать и ее второй детеныш стояли на берегу и наблюдали за произошедшим. «К сожалению, сейчас мы лишились одного юного самца гепарда, — сказал Мтшали, указывая на водоем. — Это очень, очень грустно и болезненно».

Видео с животными собрало более четырех миллионов просмотров и десятки тысяч лайков. «Я никогда не видел ничего подобного. Что-то невероятное», «Мораль сей истории: неуязвимых нет», «Не только момент редкий. Гепарды сами по себе очень редкие», — комментировали зрители.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее посетители парка Крюгера запечатлели, как полусъеденная антилопа импала попыталась сбежать от гепарда. Импала до последнего боролась за жизнь и пыталась бежать. На кадрах видно, как окровавленное животное лежит на боку и отчаянно перебирает передними ногами. Произошедшее довело туристку до слез.