Смертельная битва дукера с самым быстрым животным в мире попала на видео

В Национальном парке Крюгера в ЮАР экскурсовод запечатлел на камеру смертельную битву дукера (хохлатой антилопы) с гепардом, считающимся самым быстрым животным в мире. Запись опубликована на канале Kruger Sightings на YouTube.

27-летний гид Зандри Уайт (Zandri White) возвращался по главной дороге заповедника домой, когда увидел уникальную сцену из мира дикой природы. «Я заметил самку гепарда и ее детеныша, — вспоминает он. — Она исчезла в высокой траве на противоположной стороне дороги и через несколько секунд вернулась с дукером в зубах!»

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По словам Уайта, в какой-то момент дукер едва не вырвался из пасти гепарда, однако хищник этого не допустил. «Гепарду потребовалось не меньше шести минут, чтобы одолеть маленькую антилопу, — дольше, чем обычно; они устроили неплохую драку! — рассказывает гид. — В конце ролика видно, как он тащит антилопу туда, где оставил своего детеныша».

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее сообщалось, что туристы в южноафриканском парке Саби-Сэнд стали свидетелями охоты леопарда на хохлатую антилопу. Автор видео услышал отчаянные крики животного, когда остановился возле реки, чтобы посмотреть на слонов.