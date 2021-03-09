Голодный гребнистый крокодил украл пойманную рыбаками акулу и попал на видео

Голодный крокодил вблизи австралийского города Уиндем, штат Западная Австралия, украл пойманную рыбаками акулу. На видео с рептилией обратило внимание издание Daily Mail.

21 февраля 62-летний Джофф Тратвейн (Geoff Trutwein) вместе со своим соседом Нэтом Барнсом (Nat Barnes) отправились на лодке последнего на рыбалку в 80 километрах от Уиндема. Они поймали на удочку молодую черноперую акулу.

Когда мужчины пытались вытащить улов из воды, в акулу вцепился гребнистый крокодил длиной два с половиной метра.

Тратвейн снял на фото и видео, как его друг пытается отвоевать акулу у рептилии. В конце концов Барнс понял, что не сможет победить в этой борьбе, и обрезал леску. Крокодил уплыл с добычей к берегу и съел ее.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии. Гребнистые крокодилы могут жить в соленой воде.

Ранее сообщалось, что гребнистый крокодил съел двух акул на глазах у рыбаков вблизи города Кардуэлл в австралийском штате Квинсленд. Момент похищения добычи попал на видео.