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Ребенок заказал в интернете аквариумную рыбку и получил живого крокодила

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Кадр: Sina Weibo

Ребенок из городского округа Дэчжоу китайской провинции Шаньдун заказал в интернет-магазине аквариумную рыбку и получил посылку с редчайшим сиамским крокодилом. Об этом сообщает портал Global Times.

Когда отец открыл посылку, вместо рыбы он увидел живого полуметрового крокодила в специальной форме из пенопласта. Испугавшись агрессивной рептилии, мужчина запечатал ее обратно в коробку.

Китаец сообщил о посылке с опасным животным в полицию. В итоге рептилию изъяли.

По словам эксперта из местного зоопарка, в посылке находился сиамский крокодил. Найденной рептилии 3-4 месяца. Взрослые крокодилы могут вырастать до четырех метров в длину.

Сиамские крокодилы считаются видом, который находится на грани полного исчезновения. В соответствии с китайскими законами, этих рептилий можно покупать и выращивать строго при наличии специального разрешения.

Полицейский Ли Чэн напомнил, что содержать сиамских крокодилов дома очень опасно.

В курьерской службе, которая доставила посылку, отметили, что в компании запрещено осуществлять доставку животных. Если проверка подтвердит этот случай, отделение компании, которое получило посылку, будет наказано.

Ранее сообщалось, что в Китае женщина заказала новый iPhone 12 Pro Max на 250 гигабайт, заплатив за него 10 099 юаней (116,6 тысячи рублей), однако вместо смартфона получила в посылке яблочный йогурт. Китаянка отметила, что делала заказ на официальном сайте Apple.

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