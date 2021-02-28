Женщина заказала новый iPhone и получила вместо него яблочный йогурт

В Китае женщина заказала новый iPhone 12 Pro Max на 250 гигабайт, заплатив за него 10 099 юаней (116 тысяч рублей), однако вместо смартфона получила в посылке яблочный йогурт. Об этом сообщает Daily Star.

Китаянка отметила, что делала заказ на официальном сайте Apple. И сама компания, и служба доставки решили провести проверку по этому случаю, в то время как местная полиция квалифицировала инцидент как кражу.

Юрист Чжан Бо, комментируя случившееся, отметил, что речь вполне может идти о фишинговом сайте. Он подчеркнул, что пользователи сети должны уметь обезопасить себя от поддельных ссылок. Эксперт также порекомендовал проверять присланный с курьером товар при курьере. Если в коробке обнаружилось не то содержимое, какое было заказано, нужно вызывать полицию.