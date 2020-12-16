iPhone выпал из набравшего высоту самолета и записал свой полет на видео

Plantão dos Lagos / YouTube

В бразильском муниципалитете Кабу-Фриу, штат Рио-де-Жанейро, iPhone 6s выпал из набравшего высоту самолета, пролетел около 600 метров и записал свой полет на видео. Запись появилась на местном новостном портале G1.

Эрнесто Галиотто (Ernesto Galiotto) летел на легкомоторном самолете и снимал полет на камеру телефона для одного из своих проектов. Когда мужчина взял смартфон в одну руку и высунул ее в открытое окно, гаджет выпал из-за мощного потока воздуха.

«Я надеялся, что найду его. Я думал: "Если он не упал в воду, мы его разыщем"», — вспоминает Галиотто.

Бразилец проверил местоположение телефона через приложение Find My. К его удивлению, телефон все еще работал и лежал посреди пляжа. В результате падения на iPhone осталось всего несколько царапин, хотя его защищал простой силиконовый чехол.

Ранее сообщалось, что в Национальном парке Крюгера в ЮАР слон нашел упавший на землю iPhone туриста и записал устрашающее видео. Телефон посетителя парка упал камерой вверх и попал под ноги взрослого слона. Зверь отбросил гаджет в сторону, затем пнул его, махнул хоботом и скрылся.