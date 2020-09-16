Студент нашел селфи обезьяны на потерянном телефоне

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Студент из малайзийского района Бату-Пахат, штат Джохор, нашел в джунглях потерянный телефон, на котором появились селфи обезьяны. Об этом сообщает сайт телерадиокомпании «Би-Би-Си».

Утром в субботу, 12 сентября, 20-летний студент Закридз Родзи (Zackrydz Rodzi) понял, что его мобильный телефон пропал. Малайзиец не помнил, как он потерял гаджет и предположил, что его украли, пока он спал.

Около полудня в воскресенье, 13 сентября, отец молодого человека заметил возле их дома обезьяну. В очередной раз позвонив на свой телефон, Родзи услышал звонок в джунглях в нескольких шагах за пределами их заднего двора. Он обнаружил свой телефон на листьях за пальмой. Аппарат был покрыт грязью.

Дядя студента пошутил, что, возможно, в телефоне есть фото грабителя. Почистив гаджет, Родзи открыл галерею фотографий, и она была полна снимков с обезьянами. Кроме того, он нашел запись, на которой видно, как обезьяна держит его телефон и пытается проглотить его. Малайзиец предположил, что обезьяна пробралась в их дом через открытое окно в комнате его брата.

Родзи поделился находкой в Twitter. Пост стал вирусным и собрал несколько тысяч лайков и репостов.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Хайкоу на острове Хайнань обезьяна стащила телефон у посетительницы зоопарка. Животное схватило гаджет, когда женщина остановилась перед его клеткой в Хайнаньском тропическом саду дикой флоры и фауны, чтобы сделать селфи.