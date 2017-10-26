Обезьяна стащила телефон у любительницы селфи

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В китайском городе Хайкоу на острове Хайнань обезьяна стащила телефон у посетительницы зоопарка. Об этом сообщает UPI.

Животное схватило гаджет, когда женщина остановилась перед его клеткой в Хайнаньском тропическом саду дикой флоры и фауны, чтобы сделать селфи.

Хозяйка телефона не отдала его, а схватила двумя руками и потянула к себе. После недолгой борьбы ей удалось вернуть устройство.

В 2015 году сообщалось, что орангутанги из зоопарка британского города Блэкпул (графство Ланкашир) научились пользоваться видеокамерой и делать селфи.