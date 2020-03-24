Россиянин потребовал от бывшей возлюбленной вернуть iPhone через полицию

Житель Санкт-Петербурга через полицию потребовал, чтобы его бывшая подруга вернула подаренный им iPhone. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мужчина заявил, что дал телефон своей девушке во временное пользование. Позже пара рассталась. Петербуржец несколько раз пытался восстановить отношения, но безуспешно. Во время последней встречи в городском парке они поссорились, и мужчина попросил вернуть ему телефон, но девушка отказалась. Она перестала выходить на связь, тогда он решил обратиться в полицию.

Девушка утверждает, что бывший возлюбленный подарил ей этот телефон. По ее словам, в ходе ссор мужчина ни разу не требовал вернуть подарок. Она подтвердила, что документы и гарантия на iPhone хранятся у нее.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре миллионер подал в суд на бывшую любовницу и потребовал вернуть полученные от него деньги. 55-летний сингапурский предприниматель Тох Энг Тиах (Toh Eng Tiah) утверждает, что 33-летняя Анджелина Цзян (Angelina Jiang) задолжала ему два миллиона сингапурских долларов (108,8 миллиона рублей).

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