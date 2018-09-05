Обиженный жених пять лет судился с бросившей его невестой из-за кольца

В США завершился длившийся пять лет судебный процесс, в ходе которого брошенный жених пытался вернуть помолвочное кольцо. Как сообщает издание New York Post, ему все же удалось сделать это.

В 2011 году 54-летний Родни Рипли (Rodney Ripley) сделал предложение своей 50-летней возлюбленной Дженнифер Раттен (Jennifer Rutten), тогда работавшей в Красном Кресте. Он подарил ей кольцо с бриллиантами в три карата стоимостью 39 тысяч долларов (примерно 2,6 миллиона рублей) на Бруклинском мосту в Нью-Йорке.

Однако спустя два года Раттен бросила его. Обиженный Рипли потребовал вернуть кольцо. «Я вновь отстраивалась после урагана Сэнди, и он начал преследовать меня», — пожаловалась женщина. Когда она отказалась вернуть украшение, американец подал на нее в Верховный суд Нью-Йорка.

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Адвокат Раттен возразил, что, по оценке ювелиров, кольцо стоит менее 13 тысяч долларов (примерно 885 тысяч рублей). Но юрист ее бывшего жениха предоставил чек и добавил, что Рипли застраховал кольцо на 40 тысяч долларов (около 2,7 миллиона рублей).

Согласно законам Нью-Йорка, если брак не был заключен, невеста обязана вернуть кольцо. Причина расставания при этом значения не имеет. Раттен пыталась убедить судей, что они познакомились, а затем и расстались в городе Милуоки, штат Висконсин, куда не распространяется юрисдикция суда.

Затем в 2017 году она заявила, что Рипли проявлял агрессию к ней во время их отношений: «Со временем он становился все злее, вел себя как абьюзер, осуществлял эмоциональное насилие... Это бесило меня, и потому я не хотела отдавать кольцо». Однако женщина не смогла предоставить доказательства, и суд отклонил жалобу.

В итоге суд принял решение, что женщина в течение 45 дней обязана либо вернуть кольцо, либо выплатить его полную стоимость.

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