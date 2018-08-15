Клиентка засудила брачное агентство за отсутствие богатых женихов

Жительница Лондона отсудила 13,1 тысячи фунтов стерлингов у брачного агентства, которое не сумело найти мужчину ее мечты. Об этом сообщает издание Metro.

В 2014 году 47-летняя Тереза Бурки (Tereza Burki) обратилась в брачное агентство Seventy Thirty. Она искала богатого жениха с несколькими резиденциями, желающего завести с ней ребенка в дополнение к трем детям, которые у нее уже были.

Фирма утверждала, что в ее базе данных семь тысяч кандидатов, хотя в действительности ее услугами пользовалась лишь сотня мужчин. Ни один из них не подошел клиентке. После этого раздосадованная женщина опубликовала в интернете отзыв, в котором назвала Seventy Thirty жуликами.

Судья пришел к выводу, что брачное агентство ввело Бурки в заблуждение. Он потребовал вернуть ей 12,6 тысячи фунтов стерлингов — сумму, которую она потратила на поиск жениха. Кроме того, фирме придется заплатить женщине 500 фунтов стерлингов в качестве компенсации за разочарование и печаль.

В то же время судья признал отзыв Бурки клеветническим и обязал ее возместить ущерб, нанесенный Seventy Thirty, выплатив компании пять тысяч фунтов. В результате женщина получит лишь 8,1 тысячи фунтов стерлингов (около 710 тысяч рублей).

1 августа сообщалось, что в американском штате Северная Каролина суд оштрафовал на 8,8 миллиона долларов мужчину, который увел жену у истца. Судья воспользовался малоизвестными законами XVII века, которые запрещают действия, способные привести к утрате привязанности между супругами, и так называемый преступный диалог, то есть сексуальные отношения между обвиняемым и супругой истца.

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