Из жизни
 
Последние новости
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
Российскую художницу собрались судить за репост картинки во «ВКонтакте»
Вирус превратил госслужащих на Аляске в машинисток
Раскрыты зверства агентств по отношению к моделям
Школы и детсады Орла влезли в многомиллионные долги из-за майских указов
В Таджикистане предотвратили теракт против российских военных
Кадыров призвал покарать убийц журналистов «до того, как на них высохнет кровь»
Существование интернет-порно поразило Тома Круза
США «напрягли» электронные атаки России в Сирии
Новости партнеров

Обманутый муж отсудил у любовника жены девять миллионов долларов

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: Inside Edition

В американском штате Северная Каролина суд оштрафовал на 8,8 миллиона долларов мужчину, который увел жену у истца. Об этом сообщает издание Washington Post.

Судья согласился с аргументами спортсмена и владельца компании BMX Stunt Shows Кита Кинга (Keith King), который обвинил любовника своей жены Франциско Уизара III (Francisco Huizar III) в лишении привязанности и так называемом преступном диалоге — преступных деяниях, которые запрещены в некоторых штатах. Он обязал Уизара выплатить Кингу штраф в 6,6 миллиона долларов, а также возместить ущерб в 2,2 миллиона долларов.

В 2010 году Кинг женился на сотруднице своей компании, которая была на 15 лет младше его. Его супруга, Даниэль Кинг, утверждает, что брак был несчастливым. По ее словам, муж увлекался порнографией, не давал ей денег, часто проверял ее телефон без разрешения и заставлял работать бесплатно.

В 2015 году на BMX-шоу в Нью-Йорке Даниэль познакомилась с Уизаром, который работал на стенде страховой компании. Через несколько недель муж узнал об их романе. Он нашел номер Уизара в телефонных счетах супруги, позвонил по нему и попросил отстать от нее. Любовник проигнорировал звонок и поселился по соседству, чтобы чаще видеться с женщиной. Когда она поехала на курорт с мужем, он увязался за ними.

В начале 2017 года Даниэль сняла квартиру и стала жить отдельно от мужа. Когда Кинг, все еще не знавший о супружеской измене, заехал к ней, чтобы починить проводку, то обнаружил там Уизара. Женщина сняла на видео, как любовник выводит его за порог. В ролике Кинг жалобно обращается к держащему его Уизару: «Это же моя жена!» Потом он говорит супруге: «И ты выбираешь его вместо меня?»

Судья воспользовался малоизвестными законами XVII века, которые сохранились в некоторых штатах. Лишение привязанности, то есть действия, которые привели к утрате привязанности между супругами, может быть признано противоправным деянием в Миссисипи, Северной Каролине, Южной Дакоте, Юте и на Гавайях. Преступный диалог, то есть сексуальные отношения между обвиняемым и супругой истца, наказуем в Канзасе, Мэне, Северной Каролине и на Гавайях.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
$8.8 million ‘alienation of affection’ penalty: Another reason not to have an affair in North Carolina
Девушка в наряде невесты заявилась на свадьбу любовника и устроила скандал
Аргентинка отрезала пенис 40-летнего мужчины садовыми ножницами
92-летняя жительница Норвегии сбежала из дома престарелых с любовником
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0430 июля

«Никогда не жду, что меня будут облизывать с ног до головы»

Рассказ россиянки о жизни в Берлине
11:42Сегодня

Женщина с двумя матками родила двух детей

08:32Сегодня

70-летний вдовец отказался расставаться с любимой женой даже после ее смерти

12:50Сегодня

Американцев попросили перестать стирать презервативы

Из жизни00:0425 июля

«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»

Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
17:0631 июля

Буксировку гигантского ската сняли на видео у берегов Испании

19:2930 июля

Пропавшего без вести летчика нашли в кабине его самолета

06:35Сегодня

Крокодил чуть не оторвал дрессировщику руку на глазах у публики

Из жизни00:1528 июля

Убил и забыл

Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
15:3931 июля

Игры пятилетней девочки с четырехметровым питоном сняли на видео

14:3131 июля

Дерзкие воры умыкнули акулу из-под носа охраны

19:4831 июля

Посольство США в Лондоне выставило на аукцион туалетную бумагу

Россия
«Водка — преимущество пожилых»
Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
«Я сильная женщина, но немного долбанутая»
Российская мать-одиночка о смысле нелегкой жизни
«Умереть как викинг — в бою! Или на девушке»
Главный неонацист России скоро выйдет на свободу. У Тесака большие планы
Школы и детсады Орла влезли в многомиллионные долги из-за майских указов
В Москве откроют палаточный отель на крыше
Россиянки поклялись стать чайлдфри ради покоя чиновников
Мизулина заявила о патриотизме проживающего за границей сына
Все материалы
Мир
«Пора карать врагов ислама»
Над американским городом подняли нацистский флаг
Трамп отказался считать сговор с русскими преступлением
Убитые российские журналисты приехали в ЦАР под видом туристов
Назван повод для выезда Ассанжа из посольства Эквадора
Секс до брака закончился для индонезийцев душем из сточных вод
Полицейские расстреляли вооруженного мужчину вместе с заложницей
Все материалы
Бывший СССР
Акция за легализацию марихуаны в Тбилиси«По закону нас всех должны были закрыть»
Лидер грузинской «Шишки» о марихуане, политике и российской оккупации
Гендерно-небинарную поэтку-перформерку-транс-активистку не пустили в Белоруссию
Карабах раздора
Армяне и азербайджанцы делят его 100 лет. Уже завтра тут может вспыхнуть война
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике
Битвы за урожай
Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против
Минск прокомментировал сообщения об инсульте у Лукашенко
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
Все материалы
Экономика
Давай на спор
Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы
В России появятся офшоры
Олигархи спасут свои миллиарды. Но есть нюанс
Виктор ВексельбергПровокатор
Как действия одного олигарха портят имидж целой страны
Россиянам разрешили платить чужие налоги
Трасса за триллион подорожала еще на сотни миллиардов
Украина раскрыла способы остановить «Северный поток-2»
На россиян найдут новую управу
Все материалы
Силовые структуры
Сво среди чужих
Крестного отца Армении знал весь мир. Ради его похорон остановили войну
В Москве три сестры убили отца
Девушки отомстили ему за унижения и домогательства
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Убитый дочками отец запасся визитками ФСБ
Вора в законе Сурика лишили титула за обман «короля» российского криминала
На владимирских тюремщиков завели дело из-за убийства в пресс-хате
Тюремщики получили срок из-за сошедшего с ума заключенного
Все материалы
Наука и техника
«Сознание — это счисление»
Он верит, что люди живут в компьютерной симуляции. Как из нее выбраться?
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Хранители света
Они нашли жизнь в космосе. Это видно только ночью
США экстренно прервали пуск баллистической ракеты
Названа причина превосходства западных танков над российскими
Россия и Казахстан захотели объединиться ради сверхтяжелой ракеты
«Энергомаш» создаст РД-169
Все материалы
Спорт
«Делаю то же, что и моя семья, уже 100 лет. Душу людей»
Легенда ММА вернулся в 51 год. И снова побеждает
19-летний украинский вратарь дебютировал за «Реал»
Появилось видео с места ДТП с участием Смолова
Все в шелках
Они проехали тысячи километров по русскому бездорожью. И хотят еще
Серена Уильямс потерпела крупнейшее поражение в карьере
Смолов попал в аварию
«Рома» внесла бразильского футболиста в черный список
Все материалы
Культура
«Настоящий пацан знает, что такое телка»
Он приехал в Россию в 1990-х. Такой ему запомнилась страна
Владимир Войнович«Кто в Союзе жил, тот в другом цирке смеяться не будет»
Умер автор главного советского анекдота, за который его пытались убить
«Шэмпэйн сквирт на белье от Гуччи»
Что несут эти рэперы: коварный тест
Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство
Раскрыта причина смерти актрисы из «Тайн следствия»
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Актриса из «Улиц разбитых фонарей» умерла в Санкт-Петербурге
Все материалы
Интернет и СМИ
Три российских журналиста погибли в Африке
Они снимали фильм о российских наемниках
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
«Колхозно, но никто так не делал»
Он взял кредит, чтобы показать россиянам iPhone. А теперь зарабатывает миллионы
Появились детали смерти журналиста «Аргументов и фактов»
Захарова назвала околесицей информацию о задаче погибших в Африке журналистов
Абсурдные видео о «педофилах» Томе Хэнксе и Стивене Спилберге всплыли на YouTube
На картах Google нашли пару «призраков»
Все материалы
Ценности
Втянулись
Почему женщины и мужчины так любят обтягивающие вещи
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Грозный Гусак
Он целовался с Брежневым, пил пиво бочками и жил в квартире Джеймса Бонда
Раскрыта причина глубоких карманов на платьях Меган Маркл
Раскрыты зверства агентств по отношению к моделям
Рианна лишилась бровей и попала на обложку Vogue
Дочери Кейт Миддлтон пришлось отказаться от брюк по прихоти матери
Все материалы
Путешествия
Пора валить
Они плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
На сцене фестиваля «Голос кочевников» — китайская группа HanggaiДухи дают добро
Помощь Сталину, спасение России и другие мифы загадочных бурятских кочевников
В Пакистане спасли российского альпиниста
Раскрыта судьба российских поездов с гравитационными туалетами
Десятки пассажиров выгнали из самолета из-за веса
Пассажир расстроился из-за места в самолете и пригрозил всем бомбой
Все материалы
Из жизни
«Никогда не жду, что меня будут облизывать с ног до головы»
Рассказ россиянки о жизни в Берлине
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
Женщина с двумя матками родила двух детей
Американцев попросили перестать стирать презервативы
Буксировку гигантского ската сняли на видео у берегов Испании
Крокодил чуть не оторвал дрессировщику руку на глазах у публики
Все материалы
В гостях у герцога
Почему «Гудвудский фестиваль скорости» будет интересен и миллионеру, и пенсионеру
Аварийный гамак
Забытые технологии: «ловец пешеходов», который мог быть на довоенных Volvo
Спортсмен и хулиган
Тест обновленного Mercedes-AMG C 63 S: кто круче, седан или купе?
Предки, которых не было
Что если сегодняшние бестселлеры появились бы на десятилетия раньше?
Появились первые фотографии вседорожного Renault Logan
Opel приоткрыл концепт с новым фирменным дизайном
Электрокары Tesla получат режим «вечеринки»
Все материалы
Пора на море
Жилье в Испании можно купить за 200 тысяч рублей. В чем подвох?
«Живут, как в лесу: кто кого быстрее сожрет»
Москвичка об ужасах соседства с провинциалами
Сломали систему
Россияне берут кредиты ради ипотеки. Скоро они пожалеют
Рынки недвижимости российских морских курортов рухнули
Проклятый рай
Почему богачи обожают самый кровавый дом Москвы
Сеть бесплатных кинотеатров появится в Москве
Подмосковью предрекли дефицит жилья
Все материалы