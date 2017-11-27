Аргентинка отрезала пенис 40-летнего мужчины садовыми ножницами

Жительница аргентинского города Кордова отрезала пенис 40-летнему любовнику. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает Daily Mail.

26-летняя Бренда Бараттини (Brenda Barattini) напала на мужчину утром в воскресенье, когда он спал. Она использовала садовые ножницы, чтобы отрезать ему половые органы.

Пострадавшего доставили в больницу. Он потерял много крови, его состояние стабильно.

Полиция начала расследование. Пока не установлено, что именно толкнуло женщину на преступление. Ее задержали и отправили на психиатрическое обследование.

По данным аргентинского издания Los Andes, адвокат Бараттини настаивает на другой версии произошедшего. Он утверждает, что пострадавший пытался изнасиловать его подзащитную и ей пришлось защищаться.

В ноябре

сообщалось, что в Египте жених лишился пениса перед собственной свадьбой, когда его друг решил отметить событие стрельбой в воздух и промахнулся.