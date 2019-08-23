Миллионер потребовал у бывшей любовницы вернуть подаренные богатства

В Сингапуре миллионер подал в суд на бывшую любовницу и потребовал вернуть полученные от него деньги. Об этом сообщает издание The Straits Times.

55-летний сингапурский предприниматель Тох Энг Тиах (Toh Eng Tiah) утверждает, что 33-летняя Анджелина Цзян (Angelina Jiang) задолжала ему два миллиона сингапурских долларов (94,5 миллиона рублей). Женщина отказывается их возвращать, поскольку считает, что деньги были подарком.

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Цзян и Тиах познакомились в ноябре 2016 года, когда миллионер откликнулся на ее объявление о продаже недвижимости. Он уверял, что влюблен в нее, и рассказывал, что болен раком и скоро умрет. Хотя Цзян смущало, что он женат, в итоге она согласилась стать его любовницей.

В декабре 2016 года Тиах одолжил ей 200 тысяч сингапурских долларов (9,5 миллиона рублей) на покупку магазина. Подписав ссудный договор, они впервые занялись сексом. По словам Цзян, потом миллионер порвал свою копию документа и разрешил не возвращать деньги.

Менее чем через месяц Тиах предложил Цзян заключить официальный брак. На суде Цзян рассказала, что предприниматель клялся, что купит ей дом и будет оказывать финансовую помощь. Он намеревался оформить развод в течение трех месяцев.

В марте 2017 года супруга миллионера узнала, что он подарил любовнице больше миллиона сингапурских долларов (более 47 миллионов рублей). Женщину решили успокоить фиктивным договором займа. По словам Цзян, миллионер обещал, что не будет настаивать на его выполнении.

После подписания документа Тиах заплатил ей еще 872 тысячи сингапурских долларов (41,2 миллиона рублей). Это была последняя сумма, полученная Цзян. Вскоре их отношения прервались, и Тиах передумал разводиться.

Тох Энг Тиах владеет тремя компаниями, которые занимаются вторичной переработкой бумаги. В 2016 году Анджелина Цзян занималась торговлей недвижимостью и работала в строительной фирме, получая восемь тысяч сингапурских долларов в месяц (378 тысяч рублей).

В 2018 году сообщалось, что американец пять лет судился с бывшей невестой из-за кольца с бриллиантами, которое она получила во время помолвки. Поскольку брак не состоялся, суд обязал женщину вернуть подарок.

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