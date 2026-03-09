Реклама

17:40, 9 марта 2026

Гуменник выиграл в финале Гран-при России

Фигурист Гуменник выиграл в финале Гран-при России
Владислав Уткин

Фото: Санто Стефано / РИА Новости

Фигурист Петр Гуменник выиграл в финале Гран-при России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По сумме короткой и произвольной программ 23-летний спортсмен набрал 303,16 балла. Второе место занял Евгений Семененко (286,97), третьим стал Николай Угожаев (286,47).

Финал Гран-при России проходил в Челябинске с 4 по 9 марта. Гуменник является трехкратным победителем этого турнира.

Кроме того, фигурист недавно участвовал в зимней Олимпиаде в Милане и Кортина д`Ампеццо. Там он занял шестое место.

