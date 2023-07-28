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15:35, 28 июля 2023Путешествия

Финляндия откажется от выдачи виз туристам в одном российском городе

Финляндия с 1 августа прекратит принимать заявления на визы в Санкт-Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Финляндия с 1 августа откажется от выдачи виз туристам в Санкт-Петербурге. Как сообщается на сайте финского МИД, в этом российском городе прекратится прием заявлений и обслуживание клиентов, в том числе через визовые центры.

«Офис Visa Facilitation Services Global (VSF) в Санкт-Петербурге не будет принимать заявления на получение визы и вида на жительство в Финляндию с 1 августа 2023 года», — говорится в объявлении на портале.

Отмечается, что с 1 сентября иммиграционные и визовые вопросы в России можно будет решить только в одной финской организации — посольстве в Москве.

Ранее в МИД России заявили, что Москва высылает девять финских дипломатов и закрывает генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге в ответ на проводимую Хельсинки антироссийскую политику, а также дискриминацию граждан России финской стороной. Консульство закроется 1 октября.

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    Марина Черняк
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