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14:37, 6 июля 2023Мир

В Петербурге закроется финское генконсульство

МИД РФ: Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге и вышлет 9 дипломатов

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Москва высылает девять финских дипломатов, а также закрывает генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге в ответ на проводимую Хельсинки антироссийскую политику. Об этом сообщается в заявлении МИД России.

«В числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге», — заявили в министерстве.

Отмечается, что решение о закрытии генконсульства и высылке финских дипломатов было принято в связи с «проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой, направленной на слом формировавшихся десятилетиями российско-финляндских отношений взаимовыгодного сотрудничества», а также дискриминацией граждан России.

Ранее посол Финляндии в Москве Антти Хелантер был вызван в МИД России, ему заявили протест в связи «с проводимой Хельсинки антироссийской политикой».

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    Глеб Бажуткин
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