Посол Финляндии вызван в МИД России из-за политики Хельсинки

В МИД России вызван посол Финляндии Хелантер, ему заявлен протест из-за политики Хельсинки

Посол Финляндии в Москве Антти Хелантер вызван в МИД России, ему заявлен протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова на официальном брифинге.

«Сегодня на Смоленскую площадь был вызван посол Финляндии в России, ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой», — сообщила представитель МИД.

1 июня Захарова назвала абсурдными заявления Финляндии о нарушении Россией Венской конвенции. Она также подчеркнула, что российская дипломатия всегда руководствовалась принципом взаимности. «Наши действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой североевропейской стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков», — рассказала она.