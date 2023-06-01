Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:30, 1 июня 2023Мир

Захарова уличила Финляндию в абсурдных заявлениях о России

Захарова назвала абсурдными заявления Финляндии о нарушении Россией Венской конвенции
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Заявления властей Финляндии о том, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, заморозив счета финских дипмиссий в стране, абсурдны. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что российская дипломатия всегда руководствовалась принципом взаимности. «Наши действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой североевропейской стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков», — рассказала она.

Дипломат напомнила, что на любую операцию финская сторона наложила «фактически запретительную комиссию» в пять тысяч евро. По ее словам, Москва неоднократно просила Хельсинки отменить запретительные меры и предупреждала, что убдет вынуждена совершить ответные шаги.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны заявило о попытке вторжения ВСУ на территорию России
    Прошедшие обучение в Европе солдаты ВСУ начали переучиваться
    Появились новые данные об уникальном сервисе для российских школьников
    Раскрыт рост состояния российских миллиардеров в 2023 году
    Польша решила передать оружие молдавской полиции для борьбы с дестабилизацией
    Опубликована карта боевых действий в зоне спецоперации
    Подмосковному чиновнику вынесли приговор за получение крупной взятки
    Молитва принесла мужчине 265 миллионов рублей
    ВКС России получили партию бомбардировщиков Су-34
    Леонид Ярмольник рассказал о миллионных долгах из-за фильма «Стиляги»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.