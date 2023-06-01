Захарова уличила Финляндию в абсурдных заявлениях о России

Захарова назвала абсурдными заявления Финляндии о нарушении Россией Венской конвенции

Заявления властей Финляндии о том, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, заморозив счета финских дипмиссий в стране, абсурдны. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что российская дипломатия всегда руководствовалась принципом взаимности. «Наши действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой североевропейской стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков», — рассказала она.

Дипломат напомнила, что на любую операцию финская сторона наложила «фактически запретительную комиссию» в пять тысяч евро. По ее словам, Москва неоднократно просила Хельсинки отменить запретительные меры и предупреждала, что убдет вынуждена совершить ответные шаги.