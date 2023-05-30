Посла Финляндии Хелантеря вызвали в МИД России

Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван в МИД России, где его проинформировали о закрытии с 1 июля канцелярии российского посольства в городе Лаппеенранта. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

«Одновременно финской стороне заявлено об отзыве с той же даты согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге», — сказано в сообщении.

Главе дипмиссии Финляндии вручена соответствующая нота министерства. Данное решение обусловлено конфронтационным курсом, проводимым Хельсинки в отношении Москвы, который нанес ущерб всему комплексу российско-финских отношений, подчеркнули в дипведомстве.

«По инициативе финской стороны свернут двусторонний политдиалог, разрушено многоплановое торгово-экономическое сотрудничество, разорвана сеть побратимских связей городов и регионов, плотного приграничного взаимодействия, прекращено авиационное и железнодорожное сообщение», — отметили в министерстве.

Кроме того, Финляндия вступила в Североатлантический альянс, который не скрывает своей направленности против Москвы. В стране создаются препятствия для функционирования российских загранучреждений и компаний, осуществляются провокационные и угрожающие безопасности сотрудников миссий выходки, которые не способны пресечь финские власти.

В связи с этим российской стороной принято решение сократить с Финляндией взаимное консульское присутствие, так как оно не соответствует текущему уровню отношений между двумя странами. «Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на финской стороне», — заключили в дипведомстве.

Ранее Россия проинформировала Финляндию о прекращении действия соглашения о проведении дополнительных военных инспекций.