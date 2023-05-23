Россия проинформировала Финляндию о выходе из соглашения о военных инспекциях

МИД Финляндии: Россия уведомила Хельсинки о выходе из соглашения о военных инспекциях

Россия проинформировала Финляндию о прекращении действия соглашения о проведении дополнительных военных инспекций. Об этом 23 мая рассказали в МИД республики.

«Сегодня Финляндия получила информацию от России, что она с 1 июня выйдет из двустороннего соглашения о дополнительных военных [инспекционных] визитах», — говорится в официальном сообщении.

Данное соглашение действовало с 2000 года. Оно предусматривало проведение ежегодно двух инспекций. Финскими военными на территории Западного военного округа и российскими специалистами в Финляндии. Последний раз соответствующие мероприятия проводились до начала пандемии коронавируса.

Соглашение о проведении дополнительных военных инспекций дополняло венский документ, принятый в 2011 году участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В частности, он предусматривает обмен информацией о вооруженных силах.

В начале мая посольство России в Хельсинки заявило, что двусторонние отношения с Финляндией практически разрушены на фоне вступления государства в НАТО. Также указывалось, что торгово-экономические отношения были сведены к минимуму еще в прошлом году, поскольку финские власти максимально осложнили ведение дел с Россией, в том числе присоединившись к санкциям Европейского союза.