В Финляндии допустили раскол ОБСЕ из-за России

МИД Финляндии: нежелание России поддержать председательство Эстонии грозит расколом ОБСЕ

Из-за отказа России и Белоруссии поддержать председательство Эстонии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), организации грозит раскол. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, пишет «Московский комсомолец».

Глава финского МИД допустил, что если в 2024 году не будет достигнут консенсус относительно председательства и не будет избрано новое руководство, то грядущий год может стать годом краха ОБСЕ.

В апреле Совет Госдумы принял решение приостановить выплату взносов в бюджет парламентской ассамблеи ОБС) в 2023 году. Такое решение связано с тем, что Россия столкнулась с попытками помешать работе ее делегации в парламентской ассамблее, объяснил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

24 марта директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец сообщил, что Россия пока не будет выходить из ОБСЕ. Дипломат заявил, что Москве следует сохранять членство в организации и не уступать платформу конкурентам.