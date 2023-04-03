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17:55, 3 апреля 2023Россия

Россия приостановила выплату взносов в ОБСЕ

Спикер Госдумы Володин заявил, что Россия приостановила выплату взносов в ПА ОБСЕ

Фото: Ronald Zak / AP

Совет Госдумы принял решение приостановить выплату взносов в бюджет парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2023 году. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, его комментарий приводится на сайте Думы.

Такое решение связано с тем, что Россия столкнулась с попытками помешать работе ее делегации в парламентской ассамблее.

«Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году», — отметил Володин.

По мнению спикера Госдума, Россия не должна платить за то, в чем не участия не принимала. Кроме того, Володин предупредил, что страна может потребовать от ОБСЕ ранее выплаченный взнос, если ее представителям не дадут работать в текущем году.

24 марта дипломат МИД Николай Кобринец рассказал, что Россия пока не будет выходить из ОБСЕ. Тогда он призывал давать отпор антироссийским истерикам в ОБСЕ, как это делают дипломаты и парламентарии.

По его мнению, другие государства «правду слышать не любят, но им приходится».

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Анна Щербакова
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