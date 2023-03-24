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03:57, 24 марта 2023Мир

В МИД ответили на вопрос о возможном выходе России из ОБСЕ

Дипломат МИД РФ Кобринец: Россия пока не будет выходить из ОБСЕ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец прокомментировал членство страны в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Его слов приводит ТАСС

Кобринец ответил на вопрос о возможном выходе России из ОБСЕ и подчеркнул, что страна пока не будет этого делать. Москве следует сохранять членство в организации и не уступать платформу конкурентам, хотя «от антироссийской истерии и подташнивает».

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«Вы спросите: если в ОБСЕ все так плачевно, какой смысл продолжать в ней участвовать? Нужно, мол, действительно хлопнуть дверью и уйти. Можно. Всегда успеем. Но такое решение не будет способствовать устранению накопившихся проблем в области безопасности и снижению напряженности в Евро-Атлантике», — объяснил дипломат.

Представитель российского МИД призвал давать отпор антироссийским истерикам в ОБСЕ, как это делают дипломаты и парламентарии. По его мнению, другие страны «правду слышать не любят, но им приходится».

Ранее Кобринец назвал правильным решение Москвы выйти из Совета Европы. «Наш "развод" со Страсбургом — это не каприз, а продуманное решение, вызревавшее на протяжении ряда лет», — отметил он.

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Марина Совина
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