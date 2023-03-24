В России заявили о правильности решения выйти из Совета Европы

Глава департамента МИД Кобринец: выход из Совета Европы был правильным решением

Выход из Совета Европы (СЕ) был правильным решением, Россия не вернется в данную организацию. Об этом сообщил ТАСС директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

«За прошедший год только убедились в правильности сделанного выбора. Наш "развод" со Страсбургом — это не каприз, а продуманное решение, вызревавшее на протяжении ряда лет», — подчеркнул он. Глава департамента МИД пояснил, что СЕ в его нынешнем виде отличается от организации, к которой Россия присоединилась в 1996 году. Кобринец отметил, что отличительными чертами Совета Европы стали двойные стандарты, лицемерие и русофобия.

В конце декабря 2022 года кабмин предложил президенту России Владимиру Путину прекратить действия международных договоров Совета Европы в отношении Москвы. Глава государства 17 января внес в Госдуму соответствующий законопроект.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев разъяснил, что это позволит устранить юридические коллизии после выхода из организации. Он отметил, что Россия вышла из «закрытых» (то есть открытых только для членов Совета Европы) конвенций организации с 16 марта 2022 года, с момента решения о выходе из СЕ.