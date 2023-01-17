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21:30, 17 января 2023Россия

В Совфеде прокомментировали законопроект о выходе России из договоров СЕ

Вице-спикер Совфеда Косачев: выход России из договоров СЕ устраняет юридические коллизии
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Внесенный президентом России Владимиром Путиным в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы (СЕ) в России устранит юридические коллизии после выхода из организации. Так прокомментировал документ вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Косачев отметил, что Россия вышла из «закрытых» (то есть открытых только для членов Совета Европы) конвенций организации с 16 марта 2022 года, с момента решения о выходе из СЕ. «В этом смысле ничего нового не происходит», — заявил вице-спикер.

По его словам, внесенный президентом законопроект «устраняет возникшие вследствие этого юридические коллизии именно в нашем, российском правовом поле».

Ранее кабинет министров России предложил российскому президенту Владимиру Путину прекратить действие международных договоров СЕ в отношении Москвы.

После, 17 января, президент внес в Госдуму законопроект, согласно которому международные договоры СЕ в отношении России прекратят свое действие. На данный момент законопроект зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

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Юлия Мискевич
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