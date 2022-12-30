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17:47, 30 декабря 2022Мир

Путину предложили прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России

Кабмин предложил Путину прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России

Фото: The Kremlin Moscow / Globallookpress.com

Президенту России Владимиру Путину представлено предложение о прекращении действия международных договоров Совета Европы в отношении Москвы, пишет РИА Новости. Его одобрило правительство России.

Решение кабмина принято после того, как в МИД России заявили: «государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики».

Россия перестала быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека с 16 сентября 2022 года. Европейский суд по правам человека заявил, что приостановил рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета. Москва настаивает, что это произошло из-за того, что 25 февраля западными странами было принято решение о приостановке представительства России в уставных органах СЕ.

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Виктория Кондратьева
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