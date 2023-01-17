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18:25, 17 января 2023Россия

Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы

Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров СЕ в отношении России

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому международные договоры Совета Европы (СЕ) в отношении России прекратят свое действие. Об этом стало известно из думской электронной базы.

Там уточняется, что на данный момент законопроект зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Ранее кабинет министров России предложил российскому президенту Владимиру Путину прекратить действие международных договоров Совета Европы в отношении Москвы. Позднее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в России уже частично не действуют нормы международных договоров СЕ, так как закон страны на ее территории имеет приоритет.

С 16 сентября 2022 года Россия перестала быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека. После ее выхода из Совета Европейский суд по правам человека заявил, что приостановил рассмотрение всех жалоб против России.

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Никита Абрамов
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