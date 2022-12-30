В Госдуме оценили идею прекратить действие договоров СЕ в отношении России

Депутат Чепа призвал изучать каждый закон договоров СЕ отдельно в случае выхода из них РФ

В России уже частично не действуют нормы международных договоров Совета Европы (СЕ), так как закон страны на ее территории имеет приоритет, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на предложение кабмина прекратить на официальном уровне действие договоров СЕ в отношении России.

«Следует сказать, что частично определенные договоры мы уже не соблюдаем, речь о тех, которые идут вразрез с интересами наших людей и которые действуют только в интересах наших противников. Часть законов и норм уже не действует», — сказал парламентарий.

Мы уже длительное время считаем, что наши законы находятся выше международных законов

Алексей Чепа депутат Госдумы

Он добавил, что в случае внесения соответствующей инициативы в Госдумы парламентарии подробно рассмотрят каждый случай отдельно.

«В каждом конкретном случае мы будем очень подробно рассматривать все эти предложения, рассматривать каждый случай очень взвешенно и ответственно. Мы понимаем, что Совет Европы и все его последние действия направлены против нас», — заключил депутат.

Ранее кабинет министров России предложил российскому президенту Владимиру Путину прекратить действие международных договоров Совета Европы в отношении Москвы.

Россия перестала быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека с 16 сентября 2022 года. Европейский суд по правам человека заявил, что приостановил рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета. Москва настаивает, что это произошло из-за того, что 25 февраля западными странами было принято решение о приостановке представительства России в уставных органах СЕ.

