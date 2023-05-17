Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:32, 17 мая 2023Мир

В МИД объяснили введение ограничений на счета посольства Финляндии в России

Представитель МИД Захарова: РФ ввела зеркальные ограничения на счета посольства Финляндии

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Россия была вынуждена ввести зеркальные ограничения на банковское обслуживание счетов посольства Финляндии в Москве в ответ на аналогичную блокировку счетов российской дипмиссии в Хельсинки, объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Когда в Финляндии начали комментировать всю эту ситуацию, то забыли относительно собственных же действий в отношении российских дипломатических представительств. Какая короткая память!» — сказала дипломат на брифинге.

Ранее МИД Финляндии уведомил о заморозке средств своих представительств в России. В ведомстве подчеркнули, что ситуация серьезная и вопрос расследуется.

Комментируя эту ситуацию, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что в данном случае речь идет об ответной мере на аналогичные действия со стороны Хельсинки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Глава центра «Вектор» уволен в связи с утратой доверия. Причиной мог стать роман с подчиненной
На объекты «Восток Ойл» доставлен рекордный объем грузов в ходе зимнего завоза
Жена Павла Прилучного раскрыла набранный за время беременности вес
В России изменили сроки выхода на сокращение добычи нефти
Звезда фильма «Одержимость» избавится от дома в США
Очевидцы сообщили о взрывах в Луганске
В МИД объяснили введение ограничений на счета посольства Финляндии в России
Россиянина осудили на семь лет за оправдание терроризма
Депутат Бундестага встал на защиту Анны Нетребко
Чехия отменила передачу России земельных участков в бесплатное пользование
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.