В МИД объяснили введение ограничений на счета посольства Финляндии в России

Представитель МИД Захарова: РФ ввела зеркальные ограничения на счета посольства Финляндии

Россия была вынуждена ввести зеркальные ограничения на банковское обслуживание счетов посольства Финляндии в Москве в ответ на аналогичную блокировку счетов российской дипмиссии в Хельсинки, объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Когда в Финляндии начали комментировать всю эту ситуацию, то забыли относительно собственных же действий в отношении российских дипломатических представительств. Какая короткая память!» — сказала дипломат на брифинге.

Ранее МИД Финляндии уведомил о заморозке средств своих представительств в России. В ведомстве подчеркнули, что ситуация серьезная и вопрос расследуется.

Комментируя эту ситуацию, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что в данном случае речь идет об ответной мере на аналогичные действия со стороны Хельсинки.