В России объяснили заморозку средств диппредставительств Финляндии

Депутат Чепа: заморозка средств представительств Финляндии — ответ на действия Хельсинки

Заморозка средств диппредставительств Финляндии в России — это ответная мера на действия Хельсинки. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил ситуацию первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии заявили, что Россия заморозила банковские счета представительств Финляндии. В МИД отметили, что ситуация серьезная и вопрос расследуется.

Мы неоднократно давали понять Финляндии, что у нас есть определенные ответные шаги, которые мы можем произвести и которые очень негативно скажутся на экономике Финляндии Алексей Чепа депутат Госдумы

«Эти шаги, конечно, определенным образом отразятся и на наших отношениях, но не так сильно, как на Финляндии. И нам нужно продолжать негативно реагировать. Потому что, к сожалению, финская сторона продолжает демонстрировать негативные действия по отношению к нам», — заявил Чепа.

В апреле МИД России предупредил Финляндию об ответных мерах на арест российской недвижимости в стране. Как рассказали в ведомстве, в середине апреля служба судебных приставов Финляндии наложила временный запрет на действия в отношении находящегося в ведении Российского центра науки и культуры (РЦНК) земельного участка, расположенного на нем служебного здания, а также нескольких квартир в Хельсинки.

После того как российское посольство направило ноту в финский МИД, запрет на действия в отношении земельного участка и здания РЦНК отменили. Однако разъяснения относительно ситуации с квартирами российская сторона не получила.

