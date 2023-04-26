МИД предупредил Финляндию об ответе на арест недвижимости России

МИД РФ предупредил Финляндию об ответных мерах на арест российской недвижимости

МИД России предупредил предупредил Финляндию об ответных мерах на арест российской недвижимости в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, в середине апреля служба судебных приставов Финляндии наложила временный запрет на действия в отношении находящегося в ведении Российского центра науки и культуры (РЦНК) земельного участка, расположенного на нем служебного здания, а также нескольких квартир в Хельсинки.