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07:10, 26 апреля 2023Мир

МИД предупредил Финляндию об ответе на арест недвижимости России

МИД РФ предупредил Финляндию об ответных мерах на арест российской недвижимости

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

МИД России предупредил предупредил Финляндию об ответных мерах на арест российской недвижимости в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, в середине апреля служба судебных приставов Финляндии наложила временный запрет на действия в отношении находящегося в ведении Российского центра науки и культуры (РЦНК) земельного участка, расположенного на нем служебного здания, а также нескольких квартир в Хельсинки.

Марина Совина
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