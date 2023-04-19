В Финляндии отменили арест российского имущества

Yle: Финляндия отменила арест земли и здания РЦНК в Хельсинки

Власти Финляндии отменили арест земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, принадлежащих РФ. Об этом сообщил финский телеканал Yle.

Уточняется, что данная мера была отменена после того, как российская сторона направила ноту в Министерство иностранных дел Финляндии. Кроме того, отмечается, что оснований для арестароссийского имущества нет.

18 апреля сообщалось, что земельный участок и офисное здание по адресу РЦНК Nordenskiöldinkatu 1 попали под арест из-за санкций Европейского союза (ЕС). Как следует из свидетельства о собственности, данные объекты принадлежат Российской Федерации, а до этого принадлежали СССР. Общая площадь составляет 3326 квадратных метров.

Арест является обеспечительной мерой, во время его действия Россия не может передавать, уничтожать или закладывать имущество.