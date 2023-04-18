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21:48, 18 апреля 2023Мир

В Финляндии из-за санкций арестовали российское имущество

Helsingin sanomat: Финляндия арестовала землю и здание Российского центра науки и культуры

Фото: Unsplash.com

В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) из-за санкций Европейского союза (ЕС), об этом сообщает газета Helsingin sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов.

Отмечается, что по решению судебных приставов под арест попали земельный участок и офисное здание по адресу РЦНК Nordenskiöldinkatu 1. Согласно свидетельству о собственности, эти объекты принадлежат Российской Федерации, а до этого — СССР, их площадь составляет 3326 квадратных метров.

Арест является обеспечительной мерой, во время его действия Россия не может передавать, уничтожать или закладывать имущество. Издание также сообщает, что управление по взысканию долгов арестовало семь квартир в Хельсинки вблизи РЦНК, они, по его информации, связаны с теми, кто находится под санкциями ЕС.

В сентябре стало известно, что финские власти конфисковали у россиян, включенных в санкционные списки Евросоюза и стран Запада, имущество на сумму порядка 189 миллионов евро.

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Марина Совина
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